Pulima原住民藝術新秀巡演 阿美族飲食文化搬上舞台

陳彥斌作品《si，吃吃，kaen》，將阿美族的飲食文化搬上舞台，隨著部落餐桌上常見的保力達、米酒、醃豬肉等輪番出現，加入對話與細節，展現在部落吃飯最真實的樣貌。（Pulima藝術節提供）

章瑋倫是賽夏族，為了追尋記憶中的聲音，以魔幻律動的打擊樂，搭配不同道具，逼真地模擬大自然的聲音，推出《部落之音》。（Pulima藝術節提供）

去年獲得「Pulima原住民表演藝術新秀」的新生代創作者章瑋倫與陳彥斌，繼去年於高雄市立美術館演出後，頗受好評，今年將於3月24日起巡演於台北、花蓮、台東等地。

其中陳彥斌作品《si，吃吃，kaen》，將阿美族的飲食文化搬上舞台，隨著部落餐桌上常見的保力達、米酒、醃豬肉等輪番出現，加入對話與細節，展現在部落吃飯最真實的樣貌，並邀請觀眾同樂。

章瑋倫是賽夏族，為了追尋記憶中的聲音，以魔幻律動的打擊樂，搭配不同道具，逼真地模擬大自然的聲音，推出《部落之音》，他希望「觀眾可以用聽的，就能真切感受自然原始的歡愉氣氛」。

「Pulima藝術節」每兩年舉辦一次，最初是2012年由財團法人原住民族文化事業基金會創辦，兼重原住民族主體精神及當代藝術新風貌，致力於原住民藝術發展。「初綻───Pulima表演藝術新秀巡演」，是繼「2016Pulima藝術節」推出的「表演藝術新秀」後，為鼓勵新生代藝術家持續創作而首度推出的巡演活動。

四場巡迴演出將於3月24日在花蓮TAI身體劇場工寮排練場、4月1日於台北當代藝術館活動大廳、戶外廣場，以及5月5日在台東鐵花村演出。更多內容可至官網或臉書粉絲專頁「Pulima藝術節」查詢。

(中時)