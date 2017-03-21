洪秀柱訪台東青農，允諾協助釋迦外銷日本

國民黨主席洪秀柱（右二）由台東縣議會議長饒慶鈴（右一），訪視台東青農施保朗（左二），並品嘗釋迦美味。（莊哲權攝）

國民黨主席洪秀柱（右二）由台東縣議會議長饒慶鈴（右一），訪視台東青農施保朗（左二），並品嘗釋迦美味。（莊哲權攝）

台東大目釋迦有意進軍日本，國民黨主席洪秀柱今天探訪太麻里鄉青農施保朗，施保朗希望政府在國家與國家之間的溝通協調多加協助，洪秀柱說，民進黨政府與日本關係良好，國民黨也將會監督政府，幫助釋迦農打入日本市場。

國民黨主席洪秀柱今天到台東與縣議會黨團座談後，下午轉往太麻里鄉華源村，訪視青年農民施保朗。

施保朗說，近兩年來，台東青農聯誼會與日本九州貿易商接觸，希望將大目釋迦外銷到日本，由於台灣是東方果實蠅的疫區，希望釋迦產季時，日方派檢疫官到台灣駐守把關，在日本海關時再做1次檢疫，就可以進入日本市場，但是目前2國貿易關係不好，希望柱柱姐發揮力量，幫助台東青農。

他說，去年風災過後，台東釋迦幾乎全面受損，現在都重種，許多荖葉園受損後，也都改種釋迦，3、4年後大目釋迦勢必會大量生產，國內需求過剩，一定要尋求外銷市場。

洪秀柱表示，現在的民進黨政府跟日本關係特別好，在可以預見釋迦在國內市場即將面臨飽和的情況下，勢必要尋求外銷管道，目前鳳梨釋迦外銷到大陸沒有問題，但是日本人偏好大目釋迦，首先將要求政府設法解決農民問題，國民黨也會呼籲並督促民進黨政府，做好中華民國與日本之間的貿易協定與合作關係。

(中時)