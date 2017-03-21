洪秀柱訪台東青農 允諾協助釋迦外銷日本
台東大目釋迦有意進軍日本，國民黨主席洪秀柱今天探訪太麻里鄉青農施保朗，施保朗希望政府在國家與國家之間的溝通協調多加協助，洪秀柱說，民進黨政府與日本關係良好，國民黨也將會監督政府，幫助釋迦農打入日本市場。
國民黨主席洪秀柱今天到台東與縣議會黨團座談後，下午轉往太麻里鄉華源村，訪視青年農民施保朗。
施保朗說，近兩年來，台東青農聯誼會與日本九州貿易商接觸，希望將大目釋迦外銷到日本，由於台灣是東方果實蠅的疫區，希望釋迦產季時，日方派檢疫官到台灣駐守把關，在日本海關時再做1次檢疫，就可以進入日本市場，但是目前2國貿易關係不好，希望柱柱姐發揮力量，幫助台東青農。
他說，去年風災過後，台東釋迦幾乎全面受損，現在都重種，許多荖葉園受損後，也都改種釋迦，3、4年後大目釋迦勢必會大量生產，國內需求過剩，一定要尋求外銷市場。
洪秀柱表示，現在的民進黨政府跟日本關係特別好，在可以預見釋迦在國內市場即將面臨飽和的情況下，勢必要尋求外銷管道，目前鳳梨釋迦外銷到大陸沒有問題，但是日本人偏好大目釋迦，首先將要求政府設法解決農民問題，國民黨也會呼籲並督促民進黨政府，做好中華民國與日本之間的貿易協定與合作關係。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。