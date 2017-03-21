日月潭水位回升近滿 九蛙疊周邊再現人潮
日月潭滿水位為748.48公尺，但去年入冬雨少，2月曾降到746.7公尺，讓水位指標「九蛙疊像」露出6到7隻，水情略顯吃緊；所幸3月連續春雨上游集水區稍有進帳，加上霧社水庫放流挹注，日月潭今晨水位回升為747.85公尺、蓄水率96.39%，民生用水暫無虞。
但日月潭水域管理單位台電大觀發電廠還是提醒民眾，能夠節省用水，還是得盡量節省、居安思危。
大觀發電廠副廠長陳慶協說，上游的霧社水庫為滿足潭區觀光需求，必需不時放流挹注日月潭，目前該水庫蓄水率僅餘32.81%，與日月潭有效蓄水量合計為1億3982萬公噸，與去年同期合計1億6227萬公噸相較，仍短少2245萬噸。
隨著水位回升、放晴出太陽，日月潭水蛙頭步道及九蛙疊像周邊遊客不少；眼見青蛙露臉3隻半，拍照的拍照、閒聊的閒聊，話題全都繞著水情與蛙況打轉。
(中時)
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