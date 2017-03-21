買衣服被叨唸 逆子開賓士撞死父遭收押
（19：03更新）新北汐止區25歲孫姓男子前晚疑似因為身上穿著遭父親叨唸，氣憤下竟開黑色賓士從後方衝撞父親逃逸，孫父經送醫後傷重不治；警方循線逮到孫男，依殺人、肇事逃逸罪嫌移送法辦。
汐止警方局19日下午5時許獲報，汐止區大同路3段發生肇逃車禍，警方到場發現一名男子倒地不起，送往汐止國泰醫院急救，仍因頭顱破裂、內出血傷重不治；警方查出死者兒子涉有重嫌，調閱監視器循線在一處社區大樓找到肇事車輛，並將人帶回偵辦。
警方調查，肇事黑色賓士車登記在61歲死者孫松鶴名下，孫男為台北格魯伯資產管理有限公司負責人，陸籍配偶在大陸經商，兒子孫延年（25歲）為孫男獨子，目前仍在大陸台商學校念書，直到今年2月才返台，
警方表示，當天孫男開賓士車載兒子前往基隆訪友，途中孫男不滿兒子衣服穿著，雙方發生口角後，孫男獨自下車，隨後便遭兒子開車從後方衝撞，全案依殺人、肇事逃逸罪嫌移送士林地檢署偵辦。
(中時)
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