醜蔬果變佳餚 「自由定價」受歡迎

七喜廚房每天派志工至東興市場收取NG醜蔬果，實行「共食剩食」計畫，減少食物浪費。（張妍溱攝）

七喜廚房將市場攤販或各方人士送來的醜蔬果轉化為美味料理，由消費者自由定價，投入隨喜箱。（張妍溱攝）

台中市北區一家倡導「共食剩食」概念的「七喜廚房」21日開幕，每日至東興市場以廣播方式蒐集NG醜蔬果經料理各類佳餚，受到歡迎；午、晚餐採自助方式由消費者「自由定價」放進隨喜箱，另協助「甘苦人」創業推食物調理包，擴大食材不浪費理念。

從鄰近市場收取外型不佳、即期、過剩等還可食用的食材烹煮美味料理，創辦人楊七喜說，很多蔬果其實只是賣相較差沒被買走，但不代表不能食用，好好食材直接被丟掉形成一種浪費，因此建立剩食的食物平台，透過「自由定價」、勞力換餐的方式提倡共享概念。

剩食不僅可共享，還可幫助「甘苦人」，楊七喜指出，透過服務街友的過程，激發她想協助弱勢創業，並計畫推「故事調理包」，每一份美味的調理包背後都有著奮鬥感人的故事，讓消費者吃起來很「有感」。

第一家「剩食食堂」華美社區廚房於去年8月開幕，與向上市場6家蔬果攤合作，每天收取10至40公斤的醜蔬果，至今估計超過4噸，累積近3千人參與共食剩食。從3月底開始，「七喜廚房」每日將東興市場所蒐集的NG蔬果烹調7道料理，提供50至70人來共食，價格同樣採「自由定價」推廣更多人食用。

(中時)