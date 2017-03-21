醜蔬果變佳餚 「自由定價」受歡迎
台中市北區一家倡導「共食剩食」概念的「七喜廚房」21日開幕，每日至東興市場以廣播方式蒐集NG醜蔬果經料理各類佳餚，受到歡迎；午、晚餐採自助方式由消費者「自由定價」放進隨喜箱，另協助「甘苦人」創業推食物調理包，擴大食材不浪費理念。
從鄰近市場收取外型不佳、即期、過剩等還可食用的食材烹煮美味料理，創辦人楊七喜說，很多蔬果其實只是賣相較差沒被買走，但不代表不能食用，好好食材直接被丟掉形成一種浪費，因此建立剩食的食物平台，透過「自由定價」、勞力換餐的方式提倡共享概念。
剩食不僅可共享，還可幫助「甘苦人」，楊七喜指出，透過服務街友的過程，激發她想協助弱勢創業，並計畫推「故事調理包」，每一份美味的調理包背後都有著奮鬥感人的故事，讓消費者吃起來很「有感」。
第一家「剩食食堂」華美社區廚房於去年8月開幕，與向上市場6家蔬果攤合作，每天收取10至40公斤的醜蔬果，至今估計超過4噸，累積近3千人參與共食剩食。從3月底開始，「七喜廚房」每日將東興市場所蒐集的NG蔬果烹調7道料理，提供50至70人來共食，價格同樣採「自由定價」推廣更多人食用。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。