西湖柚花節4月1、2日登場 邀客賞花遊園

苗栗縣西湖鄉是國內文旦柚的重要產地，每年3、4月全鄉幾乎可以聞到濃郁的柚花香氣飄散，西湖鄉長古木賢21日在湖東多功能活動中心舉辦「柚花藝術節」宣傳活動，預計要在4月1、2日登場。

「戀戀柚花鄉柚花藝術節」活動現場將安排精彩藝文表演活動、親子手作DIY、健行活動及農特產品展售，並以當地食材入菜，推出「品香柚花宴」及「柚花餐盒」。

「品香柚花宴」有招牌的客家經典菜「四炆四炒」，加上以當地的食材、柚香入菜，邀請西湖鄉四湖村在地的客家金牌大廚劉菊英掌廚，今年還有新增限定版的柚香菜包等，去年一開放報名就秒殺，當天甚至爆桌，今年在1、2兩日各開35桌，每桌含飲料定價3500元，歡迎遊客品嘗。

(中時)