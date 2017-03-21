湖北武漢36對新人將參加苗栗桐花婚

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中國大陸湖北省武漢市台辦副主任黃書革率團到苗栗縣府拜會縣長徐耀昌，雙方交流互惠帶來好消息，徐耀昌宣布，今年5月登場的桐花婚禮將在5月登場，武漢預計將有36對新人來台參加，另外這次拜會也將進行相關農產品採購。

黃書革也強調，民間交流不能斷，會持續熱絡互動，今年武漢市除將組團參加桐花婚禮，湖北旗袍協會亦將帶來旗袍走秀活動，促進兩岸文化互動。

(中時)