七分篩檢 找出潛伏結核病

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為響應324世界結核病日即將到來，苗栗縣府、苗栗市大千綜合醫院共同攜手合作，21日在院內舉辦「七分篩檢、潛伏治療、抵抗結核」結核病宣導活動，同時正式啟動擴大結核病潛伏治療，降低疾病發生率，創造真正的無「核」家園。

縣衛生局秘書莊素玲表示，苗栗縣結核病人數由2005年332案降至2016年178案，每10萬人口發生率從59.3人降至31.83人，成效顯著，縣府防疫團隊將繼續努力，與全球同步邁向「2035消除結核病」願景。

大千綜合醫院醫療副院長暨胸腔內科醫師謝為忠表示，結核病主要透過咳嗽、打噴嚏、或談話為傳染途徑，發病初期症狀不明顯，但可透過七分篩檢法作初步檢查：咳嗽超過兩週(2分)、咳嗽有痰(2分)、胸痛(1分)、沒有食慾(1分)、體重減輕(1分)，只要合計5分以上，就要盡快就醫檢查。

(中時)