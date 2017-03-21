日本迷不可錯過 SOGO「北海道美食展」來了!
一年一度SOGO百貨「春の和風節 北海道美食展」來了，即日起至4月4日止於SOGO百貨忠孝館盛大舉行，以北海道地區為主，共103家廠商來台設展，其中更有11間首次亮相，想嘗鮮消費者不可錯過。
今年北海道美食展適逢SOGO百貨忠孝館30周年慶、日本北海道旭山動物園開園50周年慶，特邀旭山動物園御用攝影師「今津秀邦」來台開設攝影展，將於SOGO一樓圓型廣場展出20件動物攝影作品，希望透過攝影作品將動物寫實狀態分享給台灣民眾。
此次SOGO百貨推出期間限定3月21日至3月23日止，30樣必買推薦商品清單，小久保-北海道抹茶紅豆千層蛋糕、松月-蕨餅、三國清三-北海道奶酪布蕾、岡田屋-金澤金箔 蒔繪鋼筆等，來一趟北海道物產展大滿足。
北海道名店六花亭除熱銷款商品「丸成葡萄乾奶油夾心餅乾」外，也推出全新「彩色巧克力薄片」、櫻花食堂也嚴選日本甜蝦、噴火灣大干貝與當季食蔬製作「北海道天丼」，搶攻台灣消費者味蕾。
(中時)
關鍵字：北海道美食展SOGO百貨、忠孝館
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