日本迷不可錯過 SOGO「北海道美食展」來了!

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我要評比

SOGO百貨「春の和風節 北海道美食展」與旭山動物園御用攝影師「今津秀邦」合作，特邀來台開設攝影展。（徐力剛攝）

北海道美食展販售「鰻魚便當」，選用鹿兒島產無投藥養殖鰻魚製作，鰻魚鮮甜入口即化，售價上等580元／碗、普通380元／碗。（徐力剛攝）

松月名產「蕨餅」以天然蕨粉與寒天製作而成，有黃豆粉、抹茶與芝麻3種口味，3月21日當天限量30份，特價300元／2盒。（徐力剛攝）

名店LeTAO特製甜點「小樽色内通-起司牛奶夾心」，餅乾外層以馬斯卡彭奶酪與奶油奶酪製作，搭配乳酪內餡，風味香醇濃郁。（徐力剛攝）

使用北海道生乳、砂糖與鮮奶油製作「北海道奶酪布蕾」，有砂糖焦香味，每日限量30份，特價150元／瓶。（徐力剛攝）

北海道抹茶紅豆千層蛋糕入口濃郁抹茶香氣直竄腦門，搭配微甜紅豆內餡，3月22日當天限量30份，售價450元／4個（特價，第二件8折）。（徐力剛攝）

一年一度SOGO百貨「春の和風節 北海道美食展」來了，即日起至4月4日止於SOGO百貨忠孝館盛大舉行，以北海道地區為主，共103家廠商來台設展，其中更有11間首次亮相，想嘗鮮消費者不可錯過。

今年北海道美食展適逢SOGO百貨忠孝館30周年慶、日本北海道旭山動物園開園50周年慶，特邀旭山動物園御用攝影師「今津秀邦」來台開設攝影展，將於SOGO一樓圓型廣場展出20件動物攝影作品，希望透過攝影作品將動物寫實狀態分享給台灣民眾。

此次SOGO百貨推出期間限定3月21日至3月23日止，30樣必買推薦商品清單，小久保-北海道抹茶紅豆千層蛋糕、松月-蕨餅、三國清三-北海道奶酪布蕾、岡田屋-金澤金箔 蒔繪鋼筆等，來一趟北海道物產展大滿足。

北海道名店六花亭除熱銷款商品「丸成葡萄乾奶油夾心餅乾」外，也推出全新「彩色巧克力薄片」、櫻花食堂也嚴選日本甜蝦、噴火灣大干貝與當季食蔬製作「北海道天丼」，搶攻台灣消費者味蕾。

(中時)