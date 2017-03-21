年賣869座85大樓...亞尼克蛋糕插旗港都開旗艦店

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團購美食亞尼克生乳捲進軍港都，今天在左營開立南部最大旗艦店。（柯宗緯攝）

團購美食亞尼克生乳捲進軍港都，今天在左營開立南部最大旗艦店。（柯宗緯攝）

團購美食亞尼克生乳捲進軍港都，1樓展示販售蛋糕、開放式廚房。（柯宗緯攝）

團購美食亞尼克生乳捲進軍港都，1樓展示販售蛋糕、開放式廚房。（柯宗緯攝）

團購蛋糕名店「亞尼克」，去年光是招牌生乳捲銷量168萬條，相當於869座85大樓，業者分析有3成訂單是南部貢獻，今（21）日正式插旗港都打造200坪南部最大旗艦店，試營運創下單日破30萬元佳績，宛若注入一劑強心針，全年營業額可望達1500萬元。

亞尼克從新北萬里小店鋪起家，在網路團購市場打出口碑，陸續開立10家實體店鋪。董事長吳宗恩指出，過去實體門市集中雙北、台中地區，今年目標布局六都，高雄旗艦店開立後，5月將到台南展店，能就近服務更多南台灣粉絲。

今天亞尼克高雄旗艦店盛大開幕，舉辦「限時百元搶購生乳捲」，原價1條380元，下殺100元，吸引不少民眾到場搶購。業者表示，即起至4月23日，凡在高雄旗艦店出事亞尼克官方Line首頁北海道生乳霜淇淋視覺，可享有霜淇淋買一送一優惠。

這處高雄旗艦店座落在左營華夏路，近200坪、3層樓，1樓展示販售蛋糕、開放式廚房；2樓為單點蛋糕、飲品區，設有「自助DIY區」別出心裁設計自主找零，與動手做蛋糕；3樓為「親子DIY教室」引進亞尼克夢想村頗受好評烘焙課程。

(中時)