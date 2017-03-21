台科大華麗講師 馬英九、唐鳳幫上課

台科大這學期的「精誠科技講座」，每周都邀請陣容堅強的講者，不但有時下最夯的金融科技、科技業的創業家老闆，連前總統馬英九、行政院政務委員唐鳳都是這堂課的講者，讓學生搶著修課，這學期吸引了90多位的學生選修，成為台科大超熱門的選修課程。

「台科大精誠科技講座—管理理論與實務課程」由精誠集團贊助，開放大四及研究所同學選修的課程，共有近90位學生修課，除了管理學院的學生之外，也有許多理工科系學生搶著修。

這學期邀請了google台灣總經理簡立鋒、台灣電子支付總經理宋志強，lnstallments分期付款平台創辦人陳仁彬、帳聯網路科技公司執行長劉世偉、玩美移動總經理張華禎、91APP創辦人何英圻等人，讓學生可以接觸最熱門的金融科技，了解創業者的創新思維，也邀請各領域大師來與學生分享經驗。

除了科技、金融的產業大師，有趣的是，前總統馬英九的演講也造成學生們的熱烈搶修和旁聽，而行政院政務委員唐鳳，則會利用視訊與同學們面對面上課。

台科大資管系盧希鵬教授表示，台科大的學生常常贏在細節，但需要更大的格局，因此希望讓學生擁有更寬廣格局的世界觀。

台科大碩一生朱豫慧說，能聽到多位業界知名人士演講是吸引她選課的主因，不僅可以更了解金融科技，也能接觸產業最新的趨勢脈動；在接待講者的過程中，從交通到電子設備等很多細節要處理，是很好的練習機會，透過面對面互動，還能近距離觀察講者。

台科大化工所學生吳翊康也指出，這堂課讓他學到一些與平常不一樣的內容，可以了解產業真正的實務狀況，而學生在接待講者的過程中，可以提前認識業界大師，若能留下好印象，也是拓展人脈的好機會。

(中時)