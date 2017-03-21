新芬黨領袖辭世 英相讚他締造北愛和平

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英國首相梅伊（Theresa May）今天向已故北愛爾蘭前副首席部長麥金尼斯（Martin McGuinness）致意，讚揚他在北愛和平進程扮演關鍵角色。

路透社報導，梅伊在聲明中說，「儘管我無法寬恕他在生涯早期的作為，麥金尼斯最終仍在帶領北愛爾蘭共和運動遠離暴力方面扮演關鍵角色」。

梅伊說：「就帶領北愛爾蘭從衝突走向和平方面而言，他做出了不可或缺的歷史性貢獻。」

麥金尼斯所屬的新芬黨（Sinn Fein）說，他病後不久便撒手人寰，享壽66歲。在北愛爾蘭問題爆發期間，麥金尼斯1970年代開始投入街頭戰鬥，最後折衝和平談判。

法新社報導，新芬黨在聲明中表示，「我們得知老友與同志麥金尼斯的死訊，深感遺憾與悲傷，麥金尼斯20日晚間在德利教區（Derry）過世。」

英國廣播公司（BBC）報導，麥金尼斯死於罕見心臟疾病。

麥金尼斯今年1月以罹患重病及與對手民主聯盟黨（Democratic Unionist Party）陷入緊張關係為由，宣布辭去所有政治頭銜。

麥金尼斯辭職後，與民主聯盟黨共組北愛權力分享政府的新芬黨拒絕任命取代他的副首席部長人選，導致北愛重新大選，結果新芬黨大有斬獲。

兩黨目前陷入政治僵局，意味倫敦當局可直接對北愛進行統治。

10年前的5月，麥金尼斯與曾是宿敵的民主聯盟黨創黨元老裴斯萊（Ian Paisley）共創歷史，推動北愛成立權力分享政府。

這項決定是北愛爾蘭和平進程的關鍵，在此之前，北愛深陷長達30年的暴力衝突，造成超過3500人喪生。（譯者：中央社劉文瑜）1060321

(中央社)