新芬黨領袖辭世 英相讚他締造北愛和平
英國首相梅伊（Theresa May）今天向已故北愛爾蘭前副首席部長麥金尼斯（Martin McGuinness）致意，讚揚他在北愛和平進程扮演關鍵角色。
路透社報導，梅伊在聲明中說，「儘管我無法寬恕他在生涯早期的作為，麥金尼斯最終仍在帶領北愛爾蘭共和運動遠離暴力方面扮演關鍵角色」。
梅伊說：「就帶領北愛爾蘭從衝突走向和平方面而言，他做出了不可或缺的歷史性貢獻。」
麥金尼斯所屬的新芬黨（Sinn Fein）說，他病後不久便撒手人寰，享壽66歲。在北愛爾蘭問題爆發期間，麥金尼斯1970年代開始投入街頭戰鬥，最後折衝和平談判。
法新社報導，新芬黨在聲明中表示，「我們得知老友與同志麥金尼斯的死訊，深感遺憾與悲傷，麥金尼斯20日晚間在德利教區（Derry）過世。」
英國廣播公司（BBC）報導，麥金尼斯死於罕見心臟疾病。
麥金尼斯今年1月以罹患重病及與對手民主聯盟黨（Democratic Unionist Party）陷入緊張關係為由，宣布辭去所有政治頭銜。
麥金尼斯辭職後，與民主聯盟黨共組北愛權力分享政府的新芬黨拒絕任命取代他的副首席部長人選，導致北愛重新大選，結果新芬黨大有斬獲。
兩黨目前陷入政治僵局，意味倫敦當局可直接對北愛進行統治。
10年前的5月，麥金尼斯與曾是宿敵的民主聯盟黨創黨元老裴斯萊（Ian Paisley）共創歷史，推動北愛成立權力分享政府。
這項決定是北愛爾蘭和平進程的關鍵，在此之前，北愛深陷長達30年的暴力衝突，造成超過3500人喪生。（譯者：中央社劉文瑜）1060321
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。