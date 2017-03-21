天團加持 高捷日增7萬人次運量
五月天樂團「人生無限公司」今天第4天在高雄巡演，每場5萬人的演唱會，加持不少商機，飯店訂房變熱，高雄捷運天天增加7萬多人次運量，日進帳增近新台幣200萬元。
為了天團在高雄世運主場館的4天演唱會，高捷規劃160人加班，配合演出結束疏運並協助快速讀卡。
高捷公司公共事務處長石耀誠受訪指出，平日高捷運量14萬、假日約21萬人次；天團18日首場演唱會運量增為近28萬人次；19日、20日的運量也天天增加7萬多人次。
高捷公司說，捷運世運站連日來都有2萬5000到3萬人次的運量，推估平均日增7萬人次的運量應該是五月天歌迷遊走高雄市區並帶來商機。
位在捷運沿線的餐飲及店家明顯感受到五月天樂團帶來的商機和錢潮。高捷估算每天增加7萬人次的運量為高捷票收增加近200萬元。1060321
(中央社)
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