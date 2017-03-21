小小萌警帶路 竹縣光明國小訪波麗士

「竹北市光明國小」一年級師生263人今天參訪新竹縣政府警察局，「小小警察」活動代言人樂樂、瑜瑜擔任一日小小助理，帶著小朋友體驗「波麗士」叔叔、阿姨們日常工作辛勞。

新竹縣警方今天也特別指派交通警察隊、婦幼警察隊、保安警察隊、外事科及公關科等單位精心籌備了一系列豐富又有趣的體驗課程，2個小時的時間，也讓小朋友們學習一些法律、交通的基礎實用觀念。

新竹縣警察局長溫枝發說，孩子是國家未來棟梁，透過舉辦「一日小小警察」活動，讓孩子們從小對警察行業建立正面形象，教育他們正確實用的法律觀念。活動3月初在警察局臉書粉絲專頁公布後(https://www.facebook.com/hchpb.gov/posts/1267946789966643:0)，即受到熱烈歡迎，許多家長紛紛湧入報名，不到兩週已逾2500人次報名，遠超乎預期！

為了不讓家長孩子們失望，溫枝發回應廣大民意，特別加碼製作迷你制服，名額由原先的2名大幅增加為15名，讓更多孩子有機會參加！第一波活動報名至3月31日截止，預計4月4日兒童節當日公布中獎名單。

如果活動獲得外界正面評價肯定，不排除持續並擴大辦理，希望家長們能把握機會踴躍支持，讓家中寶貝來到警察局，換上特製的迷你警察制服，參加兒童情境模擬考照、體驗警察工作、學習實用法律知識，並拍照家中下寶貝的萌樣，留下難得的回憶。

新竹縣警察局籌辦的這一系列「一日小小警察」主題活動，找來了活潑可愛的警眷子女擔任活動代言人，換上量身訂製的迷你制服拍攝吸睛的活動宣傳短片，萌度破表！

在今天的參訪活動並擔任一日小小助理警察，引導光明國小的哥哥姊姊們逐一「闖關」，學習有關犯罪預防、交通安全、防制人口販運、婦幼安全及認識警用裝備等實用知識，過程結合有獎徵答活動，提供各式小而精美的宣導品鼓勵，令孩子們紛紛踴躍搶答，生動活潑的課程，加深了孩子們的學習印象並帶來歡樂氣氛。1060321

(中央社)