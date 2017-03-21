麗星郵輪高雄當母港 帶進3萬旅客
麗星郵輪深耕台灣20年，突破200萬旅客，今年更宣布以基隆、高雄做為雙母港，並以雙郵輪服務。今（21）日處女星號高雄首航，連續3個月有18艘航班往返高雄、香港、菲律賓，預計帶來近3萬旅客，今年整體郵輪經濟可望為港都創造上億元周邊產值。
麗星郵輪總裁洪茂林指出，台灣地理位置絕佳，堪稱東亞樞紐，過去主要以基隆、台北市場為主，開往日本、韓國等地，南部市場有待開發，今年首度以高雄為母港，調派處女星號展開為期兩個月「南中國海瑰寶之旅」，暢遊香港、菲律賓馬尼拉、北伊洛科斯省。
洪茂林表示，為回應行政院「台灣郵輪產業發展」政策和新南向政策，麗星郵輪宣布將加大力度發展台灣郵輪市場。2017年度麗星郵輪整年度航次將佔行政院600艘次目標的63%。麗星也相當推薦海外遊客搭機抵台，先體驗高雄人文風情、美食，再搭乘郵輪。
高雄市觀光局長曾姿雯說，今年高雄港郵輪航班、旅客人數大豐收，預計有44艘郵輪、超過12萬旅客靠岸。其中，麗星郵輪共有18艘航班，每航次近1800旅客，可帶進約3萬人次。高雄交通多元，可搭乘捷運、輕軌、雙層巴士，串連駁二、西子灣、佛光山等景點。
交通部觀光局副局長張錫聰提及，根據世界郵輪協會的2017年度展望報告，2016年全球有2480萬郵輪人口，預估2017年將達到2530萬人次規模，而亞洲市占率年成長32.9%，是全球發展最快速地區，台灣擁有6個國際郵輪碼頭，連結在地不同特色觀光資源，相當具有發展潛力，行政院亦允諾全力開拓台灣郵輪觀光產業。
(中時)
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