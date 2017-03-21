樹德科大流設系畢展成果搶先亮相
超市、監獄、神祇，甚至是一首詩，都能成為流行服飾設計的靈感來源。樹德科技大學流行設計系今年發表第16屆畢業成果展，多達19組時尚設計走秀，畢業生把各式各樣天馬行空、光怪陸離的創作發想，從無到有呈現在織品、服飾、彩妝及美髮上，令人讚嘆不已。
流設系主任郭哲賓表示，畢業展主題定調「時間與能／Stream」，意喻齒輪轉動時間裡累積能量的釋放與成長，讓學生盡情發揮4年來所學所見，服裝設計最困難就是把創作靈感從虛無化為具體，但也是最有趣的部分，從作品中就能窺見設計師的個人風格。
以超市裡的生鮮蔬果、肉品為創作概念的《上鮮物語》，就顛覆了食物規則，食物不一定要吃，也可以穿上身感受食物的另類形式，獲得廠商、家長一致好評。
還有學生把象徵監獄意象的鐵鍊枷鎖、條紋囚犯服、塗鴉牆等元素，變成獨特的暴力美學時尚，令人眼睛一亮。
來自韓國留學生金秀美說，她特別鍾愛這個設計概念，讓人避之唯恐不及的監獄形象，也能被時尚玩出新趣味。
此外，美國女詩人普拉斯、北美原住民部落雙鈴人、登山運動，乃至於中世紀古典畫作都化成學生創意表現在作品裡，這場畢業展服裝走秀25日將於行政大樓多功能大禮堂演出，免費索票入場。
(中時)
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