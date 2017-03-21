個性香氛出頭天！LVMH集團收購MFK
個性香氛出頭天，LVMH集團收購Maison Francis Kurkdjian，品牌執行長Marc Chaya與創意總監Francis Kurkdjian仍將擔任原職並保留股東身份。
Maison Francis Kurkdjian從2009年創立以來，傳承法國傳良香氛工，以「香氛衣櫥」聞名於世，成為新世代香水品牌典範。
儘管LVMH集團擁有多數股權，Maison Francis Kurkdjian依然保有絕對的創意自由，維持一貫對品質的高標準，品牌執行長Marc Chaya直言，「我們與LVMH集團擁有相同的創造力與卓越 的企業精神,這次的合作奠基在相同的願景下，成為這個優秀集團的一份子，未來我們仍將保有獨立經營的權力。」創意總監Francis Kurkdjian表示，「我始終堅持對美的探索，以及對香水產業的尊重。 」
LVMH集團總裁兼執行長Bernard Arnault說，「我非常高興並歡迎 Maison Francis Kurkdjian加入LVMH集團。他們前衛的創意與對品質的高度要求，完美契合LVMH集團一貫堅持的目標，相信在可預見的未來將具備絕對的發展潛能。」
(中時)
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