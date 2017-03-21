北港朝天宮與廈門閩南朝天宮 共推兩岸交流

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北港朝天宮分靈廈門閩南朝天宮，成為兩岸宗教交流熱點。（張朝欣翻攝）

中國大陸閩南朝天宮位於廈門市閩南古鎮，以「全分靈」方式分靈北港朝天宮各殿神明，2年多來成為台灣各宮廟前往泉州、漳州、莆田、湄洲等地進香的中繼站，與北港朝天宮共同推動兩岸宗教文化交流。

閩南古鎮由翔鷺騰龍集團投資興建，建地上原本有1座媽祖廟供信眾參拜，後因年久失修毀壞，集團順應當地居民祈望重建媽祖廟，並以「全分靈」方式，分靈北港朝天宮媽祖以及各殿神明，2014年底正式啟用。

閩南朝天宮副總經理陳建陽表示，廟內設有天上聖母、觀世音菩薩、五文昌帝君、註生娘娘、福德正神5個殿，均依北港朝天宮供奉神像雕塑，並且入北港朝天宮香火，所以取名閩南朝天宮。

閩南朝天宮指出，將與北港朝天宮持續合作，推動兩岸民間宮廟的敘緣交流，強化兩岸信眾文化聯繫的紐帶，弘揚行善、立德、大愛精神，讓閩南朝天宮成為兩岸民間交流的重要平台。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，北港朝天宮近年來致力媽祖信仰國際化，除分靈兩岸，美國、日本、澳洲、南非等20餘國家也有分靈。 閩南朝天宮開創「全分靈」先例，讓「北港媽」完整呈現，撫慰長期在對岸的諸多台商。

(中時)