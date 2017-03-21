看報紙應徵當馬伕 第一天上工就被抓

大陸籍30歲匡姓女子賣淫遭逮。（葉書宏翻攝）

49歲劉姓男子20日晚間11時許，開車搭載大陸籍30歲匡姓女子到永和區某旅館賣淫，警員喬裝成嫖客，將2嫌帶回偵訊，匡女辯稱「只是做按摩的！」但劉嫌坦承擔任馬伕，聲稱是看報紙找工作，第一天上班就被抓，有夠倒楣！警訊後將2人移送法辦。

警員昨天在Line通訊軟體上接獲「極樂台灣」色情訊息，標榜身材火辣、傲人上圍，警員佯裝嫖客，約出匡姓應召女到永和某旅館開房間，匡女一到旅館立即被警員打槍，其他警員在旅館外埋伏，趁劉姓馬伕開車來載匡女時，一擁而上將2人逮捕帶回偵訊。

據悉，匡女以觀光名義來台，在大陸就是從事按摩工作，她堅稱，「只是做按摩並沒有賣淫。」劉姓馬伕偵訊時相當緊張，坦承自己擔任馬伕，他供稱，本來在工地打零工，過著有一餐沒一餐的日子，透過報紙分類廣告日薪3000元，才會來應徵當馬伕。

(中時)