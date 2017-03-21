蚊子港可望翻身？興達港轉型列前瞻基礎建設計畫

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興達港被詬病為蚊子港，如今在立委邱志偉努力推動轉型下，可望轉型為觀光休閒碼頭。（柯宗緯翻攝）

興達港闢建至今已有40年，1997年改建轉型後也過了20年，但轉型為休閒觀光遊艇碼頭的資金及政策規劃卻一直受限於中央與地方政府無法達成共識而未果，挨批為全台最大蚊子港。立委邱志偉長期以來不斷追蹤、推動相關議題，日前經濟委員會質詢，農業委員會林聰賢主委表示，已將興達港列入前瞻基礎建設計畫，並表態支持。

興達港在民國1997年斥資70億改建為國際遠洋漁港，但卻因國際條例開始約束遠洋捕魚數量，導致遠洋漁船大減，變成閒置空間飽受大眾詬病。2010年縣市合併，高市府與華偉國際漁業集團推動遊艇碼頭BOT案，卻因中央與地方政府遲遲無法達成共識未果。

立委邱志偉認為，興達港需要的是能夠帶動當地經濟繁榮、永續發展的產業，其開發方向與高雄甚至是南部的經濟發展息息相關，故數年來不斷推動相關發展，2016年亦召開公聽會，就興達港的未來的發展進行討論。

日前於經濟委員會質詢，農委會林聰賢主委也表示興達港的規劃，已列入前瞻基礎建設計畫中的水環境計畫，並保證農委會將全力支持推動。

邱志偉表示，興達港位置優良，同時鄰接遊艇製造重鎮，目前行政院規劃遠洋泊區為海洋科技園區，近海泊區轉型為觀光休閒碼頭，以利「北休閒、南產業」的分區開發原則。

邱志偉將向中央爭取興達港遊艇專區碼頭停泊設施的改善經費，積極推動遊艇製造、維修結合觀光商業之產業發展。

(中時)