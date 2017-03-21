蚊子港可望翻身？興達港轉型列前瞻基礎建設計畫
興達港闢建至今已有40年，1997年改建轉型後也過了20年，但轉型為休閒觀光遊艇碼頭的資金及政策規劃卻一直受限於中央與地方政府無法達成共識而未果，挨批為全台最大蚊子港。立委邱志偉長期以來不斷追蹤、推動相關議題，日前經濟委員會質詢，農業委員會林聰賢主委表示，已將興達港列入前瞻基礎建設計畫，並表態支持。
興達港在民國1997年斥資70億改建為國際遠洋漁港，但卻因國際條例開始約束遠洋捕魚數量，導致遠洋漁船大減，變成閒置空間飽受大眾詬病。2010年縣市合併，高市府與華偉國際漁業集團推動遊艇碼頭BOT案，卻因中央與地方政府遲遲無法達成共識未果。
立委邱志偉認為，興達港需要的是能夠帶動當地經濟繁榮、永續發展的產業，其開發方向與高雄甚至是南部的經濟發展息息相關，故數年來不斷推動相關發展，2016年亦召開公聽會，就興達港的未來的發展進行討論。
日前於經濟委員會質詢，農委會林聰賢主委也表示興達港的規劃，已列入前瞻基礎建設計畫中的水環境計畫，並保證農委會將全力支持推動。
邱志偉表示，興達港位置優良，同時鄰接遊艇製造重鎮，目前行政院規劃遠洋泊區為海洋科技園區，近海泊區轉型為觀光休閒碼頭，以利「北休閒、南產業」的分區開發原則。
邱志偉將向中央爭取興達港遊艇專區碼頭停泊設施的改善經費，積極推動遊艇製造、維修結合觀光商業之產業發展。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。