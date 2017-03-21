以毒易木！山老鼠用毒品誘原住民盜伐
毒品侵入原鄉部落嚴重，花蓮新城警方查獲多起山老鼠盜伐案件中，從竊嫌身上發現微量安非他命及吸食器，發現盜伐集團引誘原住民吸毒，再慫恿成癮者「以毒易木」協助搬運珍貴林木換取毒品，不少部落民眾因此鋌而走險，助長盜伐歪風。
近來毒品愈有侵入部落趨勢，花蓮縣警方清查在外列管毒犯中，原住民身分高達54.7％，比例令人咋舌；去年花蓮檢方偵辦1500件一、二級毒品案中，以原住民為主的新秀地區，毒品案更從前年查獲153件，至去年倍數成長至256件。
警方表示，位於花蓮、宜蘭交界處的和平村山區地勢遠僻，加上每逢颱風過後，常有珍貴林木被沖至大濁水溪出海口，成為山老鼠覬覦垂涎目標，導致盜採、盜伐案件猖獗。警方從破獲案件中，發現犯嫌身上藏有安非他命殘渣袋及吸食器，引起警方注意。
經警方訊問及調查，研判原住民個性單純及偏鄉工作不易，成為不肖盜伐集團鎖定的目標，先透過少量毒品吸收部落居民吸毒，再利用金錢及毒品為餌，進而慫恿成癮民眾揹負林木下山換取毒品，成為山老鼠集團的馬前卒。
新城警分局長鄭鴻文表示，針對毒品流入部落問題愈趨嚴重，希望與社區民眾合力推行「部落掃毒」工作，除了加強部落毒品人口掌握及監控，防範毒品在部落蔓延，也持續積極宣導，防止民眾受騙觸法。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。