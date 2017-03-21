以毒易木！山老鼠用毒品誘原住民盜伐

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警方發現有藥物成癮民眾，因此鋌而走險，助長盜伐歪風。（許家寧翻攝）

不肖盜伐集團，利用毒品慫恿原住揹負林木換取毒品。（許家寧翻攝）

毒品侵入原鄉部落嚴重，花蓮新城警方查獲多起山老鼠盜伐案件中，從竊嫌身上發現微量安非他命及吸食器，發現盜伐集團引誘原住民吸毒，再慫恿成癮者「以毒易木」協助搬運珍貴林木換取毒品，不少部落民眾因此鋌而走險，助長盜伐歪風。

近來毒品愈有侵入部落趨勢，花蓮縣警方清查在外列管毒犯中，原住民身分高達54.7％，比例令人咋舌；去年花蓮檢方偵辦1500件一、二級毒品案中，以原住民為主的新秀地區，毒品案更從前年查獲153件，至去年倍數成長至256件。

警方表示，位於花蓮、宜蘭交界處的和平村山區地勢遠僻，加上每逢颱風過後，常有珍貴林木被沖至大濁水溪出海口，成為山老鼠覬覦垂涎目標，導致盜採、盜伐案件猖獗。警方從破獲案件中，發現犯嫌身上藏有安非他命殘渣袋及吸食器，引起警方注意。

經警方訊問及調查，研判原住民個性單純及偏鄉工作不易，成為不肖盜伐集團鎖定的目標，先透過少量毒品吸收部落居民吸毒，再利用金錢及毒品為餌，進而慫恿成癮民眾揹負林木下山換取毒品，成為山老鼠集團的馬前卒。

新城警分局長鄭鴻文表示，針對毒品流入部落問題愈趨嚴重，希望與社區民眾合力推行「部落掃毒」工作，除了加強部落毒品人口掌握及監控，防範毒品在部落蔓延，也持續積極宣導，防止民眾受騙觸法。

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(中時)