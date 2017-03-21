何爺爺移動城堡進駐偏鄉學校 操場變樂園

何爺爺移動氣墊城堡把甲仙國小變成遊樂園。(郭韋綺攝)

70歲退休成衣貿易商何茂成打造千萬移動樂園，讓偏鄉學童免費玩，甲仙國小操場堆滿何爺爺帶來的氣墊跳跳屋，全校近200名學童開心地一窩蜂湧上去蹦蹦跳跳，體驗從高處滑下的樂趣，歡笑聲和尖叫聲不絕於耳，校園立刻搖身一變成孩子開心樂園。

3年前，何茂成載著自掏腰包上千萬打造40組跳跳墊，走遍全台200所偏鄉小學，今(21)首度進駐山城甲仙國小操場，小朋友一見鐵達尼號巨無霸溜滑梯，迫不及待衝上去邊滑邊尖叫。

何茂成表示，這些年來南北來回奔波，十分疲憊，但見到孩子遊玩時的燦爛笑容，又覺得一切辛苦都值得。

即使最近歷經滑水道失竊風波，他依舊不減為偏鄉學童服務的熱情，持續購買引進各式各樣的氣墊跳跳屋、滑水道，不讓孩子的歡笑聲中斷。

甲仙小學校長陳桃如說，偏鄉學童少有機會玩大型遊樂器材，甲仙夜市也沒有這樣設備，她讚許何爺爺就像魔術師，給偏鄉童變出快樂童年回憶。

(中時)