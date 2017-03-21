黃金蝙蝠數量日益減少 疑光害肇禍

黃金蝙蝠數量日益減少，疑與光害有關。（張恒嘉提供）

每年清明節前後現身的黃金蝙蝠，這幾天已出現在水林、北港地區林間與民宅，水林鄉黃金蝙蝠生態館發現，近幾年來黃金蝙蝠族群數量持續減少，除了農藥汙染、林木砍伐等因素，日益嚴重的光害也可能是原因之一。

水林、北港地區有全世界最大的黃金蝙蝠群聚，每年清明節前後，黃金蝙蝠來此繁衍下一代，但去年在指標棲息處水林鄉許宅的「宅棲族群」，數量不到50隻，比往年更少，不再設法保育，過幾年可能將完全消失。

黃金蝙蝠生態館負責人張恆嘉表示，許宅為前水林鄉長許裕欽住家，是座傳統的三合院，1934年落成後，隔年清明節即飛來上千隻黃金蝙蝠，棲身在屋簷樑柱上，但近年來數量銳減，研判與環境改變、人類騷擾有關。

黃金蝙蝠數量逐年減少的原因，張恒嘉研判可能是棲息地被破壞、環境汙染，以及農藥過度使用所致，另外，近年來因照明科技進步，光害日益嚴重，蝙蝠習性晝伏夜出，太亮的燈光混亂其作息，也可能是造成蝙蝠數量減少的元凶之一。

(中時)