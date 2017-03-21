蔡厝天聖宮上樑 建置地方民俗宗教中心

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四湖鄉蔡厝村天聖宮供奉天上聖母，21日舉行上樑儀式，由縣長李進勇、四湖鄉長蘇國瓏、天聖宮主委吳貴共同擔任點樑官，廟宇共150坪、腹地800坪，落成後將是地方最重要的信仰中心。

今年上樑儀式除了點樑官，立法委員劉建國、張麗善、行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉、副議長蘇俊豪、議員黃淑鈴、張健福等人都到場參與，現場擠滿百餘名民眾，共同慶祝地方大事。

李進勇表示，天聖宮建置過程受到各方的協助，上樑典禮是廟宇建置最主要的階段，後續建設及設備仍需各界支持，期許後續工程進行順利，以利日後推動蔡厝村宗教信仰及相關民俗文化活動。

天聖宮主委吳貴表示，天聖宮奉祀天上聖母為主神，於1973年3月間，由村民吳重義發動信眾前往港口宮祈求神尊，過去以聖杯產生爐主及頭家，因信眾日多，決定擴建廟宇，經信眾合力捐資，終在2013年舉行動土典禮。

(中時)