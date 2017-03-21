騎鐵馬環台送暖 嘉市3小學受惠

「騎鐵馬環台送暖」隊伍今上午抵達嘉義市，市長涂醒哲現身迎接。（呂妍庭攝）

國際獅子會與中華民國國際工商經營研究社聯合會(IMC聯合會)共同舉辦「騎鐵馬環台送暖」活動，今（21）日抵達嘉義市，特地捐出15萬元作為嘉義市3所國小弱勢學童獎學金，市長涂醒哲除代表在環台證書上蓋印見證，也說社會最需要的就是這種善舉，不僅騎鐵馬環保又健康，愛心捐款更是讓孩子們感受到社會滿滿的溫情。

國際獅子會300A2區事務長楊崇銘表示，60名環台勇士騎著鐵馬，從台中出發，騎了120公里來到嘉義市，十分誠懇地將愛心善款捐給嘉市3所國小，「騎著鐵馬送來的愛心，代表我們最真誠的心意」。楊崇銘指出，本次鐵騎環台送暖共募集330萬元善款，弱勢學生獎學金計畫要幫助對象為各縣市國小、國中家境清寒學生，另為宣導反毒立場，染毒學生將不列入捐助對象。

今包括育人、精忠、北園等3所國小校長也親自出席，感謝企業捐助善款，而本次鐵騎環台送暖20日從台中啟程，總計11天騎乘總公里數1008公里，騎乘足跡將踏遍全台19縣市，受惠學校約70所。

(中時)