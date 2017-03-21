枋寮毒鴛鴦落網 查獲多把改造模型槍

枋寮警分局查獲一對擁槍的毒鴛鴦。（周綾昀翻攝）

枋寮警分局查獲一對擁槍的毒鴛鴦。（周綾昀翻攝）

屏東枋寮鄉隆山村的39歲趙男，有17年毒癮，近期更因妻子也染毒，買毒開銷更大，購買模型槍改造並販售，枋寮警分局昨將這對擁槍的毒鴛鴦逮補到案，查獲改造手槍、瓦斯模型長槍、空氣手槍、瓦斯鋼瓶及吸食器等，警方訊後依毒品危害防制條例等罪移送偵辦。

日前發生多起街頭槍擊案件，為淨化社會治安，枋寮警分局春日分駐所與偵查隊，於20日前往屏東枋寮鄉隆山村一處民宅搜索，一入內就在床頭發現1把改造槍枝，有毒品前科的39歲趙男卻無法交待來源，自稱是友人寄放。

經警方搜索又找到1把空氣手槍，趙男依舊推說是友人故障丟棄及向模型店購買，但員警詢問瓦斯長槍的去向，他卻一直不肯透露藏匿地點，經幾番搜尋，最後才在戶外雜物堆中尋獲，共查獲1把改造手槍、1支瓦斯模型長槍、3把空氣手槍、1顆子彈、17罐瓦斯鋼瓶、1瓶鋼珠及安非他命吸食器等。

據警方調查，有毒品前科的39歲趙男，平日以職業駕駛為業，但17年前染上毒癮及改造槍枝，警方上門搜索時，發現趙男的妻子最近也開始吸毒，開銷更大，故索性購買模型槍改造，初步檢視長槍具有殺傷力，空氣槍則待刑事局鑑定。

趙男坦承，因為對組裝槍械有濃厚興趣，自行拆解、組裝，並結合不同的零組件，讓瓦斯槍具威力，讓他很有成就感，平日空閒則會把玩瓦斯槍或射擊靶紙，槍枝不離身，訊後將2人依毒品危害防制條例等罪送辦。

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(中時)