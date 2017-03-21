女警假扮求職者 逮捕應召站刊報徵人雞頭

我要評比

新北市海山警分局員警日前於某報分類廣告發現1則徵人小廣告，疑似色情應召站刊登，警方遂請1位年輕女警喬裝求職者，與刊登廣告者聯繫，並約定在板橋中山路連鎖速食店內面試。

女警依約前往，與1名50歲楊姓女子洽談工作內容，楊女言談中不時出現「做S」、「全套」等性交易術語，女警蒐證完全後，一旁喬裝客人的員警立刻上前將楊女逮捕。

楊女辯稱並非應召站負責人，只是幫忙朋友面試，如成功拉人入夥，可分得500元佣金。偵訊後，警方以妨害風化罪嫌將楊女移送偵辦。

(中時)