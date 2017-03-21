世界水資源日 世界展望會與台東學童齊發聲
「省下的資源幫助非洲沒有水的人，讓他們跟我們一樣幸福」，22日是「世界水資源日」，台灣世界展望會今天與台東東海國小學童一起發聲，呼籲大家珍惜水資源，五年級的韓宜臻說，可以將洗米水、雨水回收再利用，成為節水家庭，省下的錢，幫助乾淨水源缺乏的國家。
台灣世界展望會會長陳純敬說，全球11人中，就有1人缺乏乾淨水可利用，為使民眾重視缺水國度孩子的需要，展望會今年以「1杯乾淨水，讓孩子生命不再乾涸」為主題，於「世界水資源日」發起水資源行動，更舉辦「萬名小學童，創造小奇蹟」，邀請全台小學生，為世界上正歷經乾旱，無乾淨水使用的兒童發聲。
東海國小六年二班陳沛晶說，每人省一點水，就可以積少成多，學校裡建有水撲滿，就是讓雨能重複使用，學校的洗手台也裝有省水龍頭，讓我們不會浪費太多的水。韓宜臻說，可以將洗米水用來澆花、洗碗筷，魚缸廢水也可用來拖地。
縣長夫人陳怜燕說，在台灣很難想像喝不到乾淨水的國家，去年颱風侵襲，從不缺水的台東停水第2天，民眾就哇哇叫，應該教育民眾珍惜水資源。
(中時)
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