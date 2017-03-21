陪前世情人長大，這位老爹選擇這樣做

蘇振忠在訓練時專注看著女兒蘇珮綺的競走姿勢。（陳俊雄攝）

桃子腳國小老師蘇振忠和他一手帶領的競走子弟兵。（陳俊雄攝）

蘇振忠和女兒蘇珮綺。（陳俊雄攝）

桃仔腳國中小學體育老師蘇振忠為了陪女兒長大，從女兒珮綺小6教導競走，珮綺不僅在市中運及全國賽獲得金牌佳績，日前在日本及香港的榮獲金牌。她表示，希望未來能入選國手參加國際比賽。

被戲稱為「多一隻腳」的桃仔腳國中小，校方也希望能夠推動運動風氣，體育老師蘇振忠也從訓練女兒珮綺開始，吸引更多學生加入競走運動行列，目前「桃仔腳競走隊」也已在市中運及其他全國比賽闖出名聲。

蘇振忠表示，競走和跑步、馬拉松不同，講究技巧性，且因距離較長，體型優劣也較不影響成績，但因國內少有資料，他只得透過網路向大陸方面取經，訓練桃子腳學生加入競走行列，向啟瑤在市中運國男組獲得金牌、學半年的蔡承芳也獲國女組銅牌。

獲得金牌的蘇珮綺，之後參加高雄港都盃等比賽時，卻因姿勢問題領到4張紅牌而失格，信心大受打擊，愛女心切的蘇振忠帶著女兒前往日本、香港參賽調整，希望為她重建信心。

蘇振忠說，由於這場比賽屬日本國內賽，原本比賽單位向他表示，外國人即使奪牌也不能領獎。但蘇珮綺勇奪第1名，日方也大方地將金牌頒贈給她，讓父女倆喜出望外，也讓珮綺信心大振，發願要在競走項目奮鬥、朝國手目標邁進。

(中時)