台北市免費食安講座 150場4月開辦

台北市衛生局今日宣布4月10日起開辦150場食安講座及餐飲衛生講習，課程內容包括《食品安全衛生管理法》及《臺北市食品安全自治條例》法規宣導、市售食品一般標示及營養標示規範、中餐烹調乙丙級持證廚師衛生講習。

衛生局提供專線電話：台北市民當家熱線1999（外縣市民眾請撥02-27208889）轉7089，有興趣的食品業者及市民朋友都能報名參加。

台北市政府衛生局表示，前年北市參加行政院食安競賽獲得6都第2名，贏得食安獎勵金6300萬元整，全數用於強化生產源頭管理、食安衛生稽查及產業提升再造計畫、餐飲衛生教育等，預算執行分於今、明兩年規劃，預算編列於市府食安小組各局處項下：衛生局3759萬元、產業發展局1289萬元、教育局715萬元、環保局537萬元。

因應台北市食安條例中有許多台北市地方自治的新規定，為擴大宣導及避免業者因不知法規而觸法，今年度透過公私協力共同辦理150場食安講座及衛生講習，將於4月份開辦。其中「106年度食品及餐飲從業人員專業知能計畫」透過政府採購網公開招標，評選結果已決標給台北市廚師業職業工會，該工會將在台北市辦理30場免費持證廚師衛生講習，課程內容包括臺北市食品安全自治條例、食品相關法規、防治食品中毒、餐飲衛生、食物製備與貯存、烹飪及營養教育、基因改造食品相關法規等課程，參與者完全無須額外付費。

衛生局呼籲餐飲業者應把握政府免費資源，透過上課及食安再教育，全面提升第一線從業人員及經營者食安知能，以建立有效的自主管理能力，相關課程可逕洽台北市廚師業職業工會02-2935-0559。

(中時)