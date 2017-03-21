兩潭自行車道崩壞半年 遊客大嘆失望

七星潭至四八高地單車道，去年遭風浪侵蝕崩壞迄今。（許家寧攝）

為避免因風災年年崩毀，將先強化護堤作業後，再行整建車道。（許家寧攝）

縣府為顧及民眾騎乘安全，暫時將自行車道封閉。（許家寧攝）

全長35.5公里的花蓮兩潭自行車道，將知名景點七星潭及鯉魚潭串連起來，成為單車騎士欣賞沿途美麗的月牙海岸線，其中「七星潭至四八高地段」，自去年9月遭梅姬颱風摧毀後封閉迄今，卻遲遲未見整修作業，讓遊客大嘆「失望」。

花蓮「兩潭自行車道」，北起193縣道，一路往南延伸至壽豐鄉鯉魚潭，途中可欣賞太平洋美麗海景，還能接續眺望層層山巒，但進入四八高地段後，濱海車道宛如被砲彈轟炸過，沿途崩毀嚴重，部分路基更被海水掏空，場面令人怵目驚心。

「七星潭至四八高地段」遭風災毀損迄今半年來，每當遊客騎車及徒步行經該處，在安全考量下被迫改道，只能先沿著外圍道路騎乘，再回到原路線造訪知名五角形「奇萊鼻燈塔」，但途經因必須與車爭道，讓許多民眾埋怨政府遲遲未進行修復，實在太危險！

花蓮縣政府觀光處代理處長彭偉族今與科員到場勘查，指出部分路段路基已被海水淘空，每年颱風侵襲幾乎都會面臨崩毀狀況，縣府也深感無奈，目前將與第九河川局研議先強化護堤作業及穩固堤防基礎後，再來著手道路整建工程。

他強調，有海拋石保護路段，侵毀情況不嚴重，但無堤防保護的自行車道向內侵蝕約8公尺，已經沒有退縮空間，為顧及民眾騎乘安全，只能暫時封路改道，建議民眾可暫從旅客服務中心接往七星街、193縣道及花蓮觀光酒廠至靶場後，再回到原自行車道路線。

(中時)