道路考照將上路 監理單位桃園龍潭辦觀摩會

駕照考訓制度今年5月起將加考實際路考，21日公路總局新竹區監理所在龍興駕訓班舉辦道路駕駛考驗觀摩會。(賴佑維攝)

交通部公路總局預計在今年5月全面實施道路考照，21日交通部公路總局新竹區監理所，在龍潭區龍興駕訓班舉辦道路駕駛考驗觀摩會，希望駕訓業者了解即將上路的考照規定，但不少業者認為配套措施不足，希望公路總局盡快改善。

新竹區監理所長林翠蓉表示，今年5月全面實施道路考照，為了讓駕訓班了解相關考照的規定。因此在龍興駕訓班舉辦道路考驗觀摩會。她說，道路考照要先完成在考場內的考試，另外再加上3公里的道路考照。因此必須實際在道路上行駛，其中包含上車前的安全檢查，如輪胎、底盤、儀表板。開車後也要考變換車道、路邊停車、轉彎等，過程還要有方向燈切換、或是看後照鏡、左看右看等。

(中時)