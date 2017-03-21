幫家扶把家蓋好 前金門縣議員捐20萬

在金門縣長陳福海見證下，前金門縣議員石永城今天捐出新台幣20萬元給金門家扶中心，希望社會大眾一起協助家扶把家蓋好。陳福海感謝石永城的義舉，期待大家共襄盛舉。

石永城5歲時父親過世，留下母親和4個年齡在3到8歲的兄弟姐妹。石永城說，因為媽媽捨不得孩子離家住到育幼院，他們手足4人成為家扶中心受扶助對象，靠著每月家扶中心的生活補助費，走過艱辛時刻。

石永城說，他對家扶兒感同身受，得知家扶中心正在籌建扶幼館，率先捐出20萬元，期盼拋磚引玉，讓家扶中心不再寄人籬下，有自己的家。

金門家扶中心成立於民國56年4月，半個世紀以來一直「寄居」在縣政府旁的縣有地。在陳福海的大力支下，去年終於找到新家的基地。

家扶中心主任李桂平表示，扶幼館預定地在金城鎮環島北路2段，預定6月招標；如果招一切順利，可望在年中興建，期盼明年低可以完工使用。

捐款儀式傍晚在縣長辦公室舉行。李桂平說，未來的扶幼館佔地1800平方公尺，位在交通要道，無論是住在山外和沙美的受助家庭成員，未來到家扶中心領取生活物資都十分方便。

扶幼館土地費用新台幣1350萬元，在台灣家扶扶中心和各界善心人士贊助下，已如期支付；興建費用預估高達5000萬元，李桂平盼望各界踴躍捐輸。1060321

(中央社)