林明溱會勘治河及修路 高行動力獲肯定

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南投縣長林明溱（前右2）21日到魚池鄉會勘河道整治及道路改善工程，一整天連續跑逾10處，並指示儘速改善，居民稱讚縣府團隊高效率。（縣府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 106年3月21日

南投縣長林明溱今天到魚池鄉會勘河道整治及道路改善工程，一整天連續跑逾10處，並指示儘速改善，居民稱讚縣府團隊效率。

馬不停蹄！林明溱今天到魚池鄉會勘頭社大排基腳改善、十一股溪河道整理及護岸掏空改善、忠明村文化巷、共和村長興巷、金井巷、五馬巷支線、加德宮旁道路、東光村慶隆巷土地公廟前道路、農會旁道路、第九鄰連絡道路、第五鄰產業道路改善工程。

林明溱說，十一股溪全長約5公里，河道雜草叢生，河床也有掏空情形，縣府將斥資新台幣150萬元進行十一股溪河川疏濬及掏空改善，頭社大排無名橋地基掏空，則將花費15萬5000元修復，以維護農民安全。

林明溱接著到忠明村、共和村、東光村會勘攸關居民生活品質的道路改善工程，這些道路都因年久失修造成路面損壞，影響交通安全，林明溱指示工務處儘快籌措經費，設計發包，讓縣民生活更安全便利。

魚池鄉共和村長陳慶煌說，道路改善工程攸關村民生活及耕作運輸，但道路損壞多年未曾改善，經地方陳情、縣議員關心，縣長林明溱今天特地來了解，並指示縣府工務處儘速改善，村民都非常感謝，並肯定縣長及縣府團隊的行動力與行政效率。1060321

(中央社)