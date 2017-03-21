林明溱會勘治河及修路 高行動力獲肯定
南投縣長林明溱今天到魚池鄉會勘河道整治及道路改善工程，一整天連續跑逾10處，並指示儘速改善，居民稱讚縣府團隊效率。
馬不停蹄！林明溱今天到魚池鄉會勘頭社大排基腳改善、十一股溪河道整理及護岸掏空改善、忠明村文化巷、共和村長興巷、金井巷、五馬巷支線、加德宮旁道路、東光村慶隆巷土地公廟前道路、農會旁道路、第九鄰連絡道路、第五鄰產業道路改善工程。
林明溱說，十一股溪全長約5公里，河道雜草叢生，河床也有掏空情形，縣府將斥資新台幣150萬元進行十一股溪河川疏濬及掏空改善，頭社大排無名橋地基掏空，則將花費15萬5000元修復，以維護農民安全。
林明溱接著到忠明村、共和村、東光村會勘攸關居民生活品質的道路改善工程，這些道路都因年久失修造成路面損壞，影響交通安全，林明溱指示工務處儘快籌措經費，設計發包，讓縣民生活更安全便利。
魚池鄉共和村長陳慶煌說，道路改善工程攸關村民生活及耕作運輸，但道路損壞多年未曾改善，經地方陳情、縣議員關心，縣長林明溱今天特地來了解，並指示縣府工務處儘速改善，村民都非常感謝，並肯定縣長及縣府團隊的行動力與行政效率。1060321
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。