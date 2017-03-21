買衣起衝突 逆子撞死父逃逸遭逮
孫姓男子不滿從事資產管理公司的父親不肯讓他買衣服，兩人在車上發生口角，孫父下車走在汐止大同路，孫男竟開著賓士車從後方撞死父親，警方循線將孫男緝捕到案。
警方19日下午5時多接獲通報，新北市汐止區大同路3段207號前發生交通事故，員警到場發現肇事駕駛已逃逸無蹤，61歲孫男經送醫急救後，當天晚間7時多傷重不治。
警方隨即調閱監視器畫面，發現死者當時沿著大同路3段往台北方向行走，遭一輛黑色舊款賓士車從後方撞擊，賓士車肇事後隨即開上貨櫃車引道往國道方向逃逸，汐止警分局立即通報國道警察協助攔查。
警方隨後又接到報案，肇事車輛疑似停放在大同路3段一處社區停車場，經員警查證後，確認是肇逃的賓士車，且該車為死者所有，經調監視器畫面，發現死者的兒子、25歲的孫男涉有重嫌，警方立即派員將孫男帶回警局釐清案情。
孫男到案後坦承，因父親不願讓他買衣服，兩人在車上發生口角、拉扯，父親逕自下車後，他原本想掉頭開往基隆，因臨時想到台北市散心因而迴轉，途中看到父親在路邊行走，再度引起不滿情緒，開車從後方撞擊父親後，再切進內側貨櫃專用道，往高速公路交流道方向逃逸。
據了解，死者在台北市開設資產管理公司，兒子則在中國大陸唸書，2月才剛返台和父親生活，未料兩人要去基隆途中因買衣服問題大吵一架，孫男一氣之下竟開車撞死父親，警方訊後依肇事逃逸、殺人等罪嫌，將孫男移送地檢署偵辦。1060321
(中央社)
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