台中市小黃公車將上路 4月起預約試乘

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台中市政府為照顧偏遠地區的民眾，將從4月1日起規劃全市第1條「小黃公車」─黃1路（豐原─豐原球場），以預約計程車方式提供免費搭乘服務。

台中市交通局長王義川今天表示，「小黃公車」車身將進行彩繪，讓搭車民眾能一眼就能認出，各站站牌也會換上小黃公車搭車時刻表，並附上預約電話（04）2436-6666，此外，交通局也會製作宣傳單加強宣導，除幫助民眾了解如何搭乘「小黃公車」，也會要求業者務必做到服務品質不打折。

交通局指出，「小黃公車」行駛路線從豐原客運三民路開始，沿途經過媽祖廟、豐原醫院、豐原高中、終點至豐原球場，豐原三民路發車時間為每天上午9時50分、下午1時20分、下午2時10分，另豐原球場發車時間為每天上午10時15分、下午1時45分、下午2時35分。

交通局表示，雖然「小黃公車」有固定發車時間，但因計程車只能載運3到4人，請乘客務必事先預約搭車，並建議於乘車前一天預約，方便車隊安排車輛，如果預約人數較多也會安排多輛計程車，提供載客服務。

交通局認為，透過計程車的機動性代替公車服務，可服務年老長者、行動不便或是攜帶大型行李的民眾，預期可達到民眾、計程車產業及市府三贏的目標。1060321

(中央社)