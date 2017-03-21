籃球》役男做公益 胡瓏貿回母校籃球教學

胡瓏貿親自示範訓練防守的方法。（國訓中心提供）

效力於CBA福建潯興的台灣籃球好手胡瓏貿，今回母校台北市立信義國中，參加一場替代役體育役役男的公益活動，為母校信義國中、三興國小的學弟妹，提供他多年來旅居在外地的努力過程，以及最貼身的籃球教學。

胡瓏貿回母校公益活動，吸引大批學弟妹參加。（國訓中心提供）

「胡瓏貿回母校」活動是由教育部體育署指導、國家運動訓練中心規劃、信義國中協辦，除了邀請到補充兵好手胡瓏貿主持，也請到替代役選手林孟學、林孟達、李家慶等3人共同協助，擔任助教。

替代役男林孟學、林孟達、李家慶與陳文宏也投入公益活動。（國訓中心提供）

「自己能有成長，都是不斷挑戰自己，超越自己的結果。」胡瓏貿認真教學，非常投入與學弟妹的籃球互動，他告訴學弟妹，每天都要有進步，才能讓自己不只表現出80分，更能挑戰100分的成績，甚至是120分，讓自己不斷突破極限。

有機會參與公益活動，還能親身指導，讓胡瓏貿感到非常有意義，他說：「12天的軍事訓練，剛好讓他有時間為活動規劃一些細節，他很高興有機會回母校，給學弟妹突破自我的勇氣和啟發。」

(中時電子報)