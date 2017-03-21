學子加入義工團 不敢偷懶擔心媽祖修理
一度想放棄學業的大二生李元耀，因對大學授課內容有認知差距，導致不想上學，上學期被當掉6學分，讀到想休學，但因想加入新港奉天宮文物義工團，便答應媽祖會好好念書，現在的他狂補修學分，想偷懶爸媽就會說：「小心被媽祖修理！」，天天認真報到上課。
現就讀吳鳳科技大學安全科技與管理學系大二生李元耀表示，自高中畢業後，就不想念書，但在網路上看到該科系的出路方向還不錯、很有興趣，進入就讀後，發現與自己的認知有些差距，因此時常翹課，上學期被當掉6學分，坦言那時讀到想休學。
李元耀說，從小看著爸媽在新港奉天宮的義工團裡服務，自己也興起這個念頭，想休學加入義工團，但加入義工團需要擲筊請示，要連續3個聖杯，先前好幾次都擲無筊，直到去年聖誕節，由團長林錦豐協助跟媽祖請示，並開出條件要他把學業顧好，沒想到，一下子就出現連續3個聖杯，成功加入義工團。
現李元耀為彌補被當掉的學分，這學期將課修到24學分，有一次想偷懶不去上課，但爸媽就說「小心被媽祖修理！」，嚇得他從床上跳起趕緊去上課。因為他說，曾問過媽祖「如果我休學祢會修理我嗎？」，一下子就是聖杯，若沒有實踐諾言會媽祖修理。
現任義工團隊長林上群指出，媽祖相當靈驗，曾經有團員與祂講好要去協助幫忙，結果食言偷跑去玩，結果在行經路上，車子發生爆胎，還連爆3個輪胎，神奇的是也沒翻車，隔天該團員渾身顫抖地跪祂面前懺悔。
團長林錦豐表示，由於義工團多半都是年輕一輩的信徒加入，很多人誤以為是聚眾青年惹事生非的陣頭，但其實並非如此，相反地團員非常有自律、上進。林上群說，至今還沒有人因犯不法情事而遭退團。
(中時)
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