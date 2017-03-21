軟銀顧及蘋果合作關係 放棄投資iPhone競爭對手

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華爾街日報引述消息報導，軟體銀行（Softbank）近日放棄對新創手機業者Essential Products投資1億美元的計畫，主因是蘋果加入「願景基金」後與軟銀關係更密切，而這層關係讓軟銀在最後關頭放棄投資iPhone競爭對手。

Essential Products是素有「Android之父」稱號的魯賓（Andy Rubin）一手創辦，近年積極研發能操控智慧型家電的高階智慧型手機，目標與iPhone及三星S系列旗艦手機競爭。

(工商)