少年為愛吃紅單 代價7800元
16歲黃姓少年無照騎機，愛的快遞要送史迪奇與龍貓玩偶給女友當生日禮物，遇警攔檢，呼嘯而去，龍貓玩偶卻掉落被警方撿到帶回派出所。為領回禮物自投羅網到派出所領取失物，換來無照駕駛6千元及闖紅燈1千8百元的罰單。
黃姓少年昨天凌晨騎機車邊講電話，在路上遇上高雄市苓雅警分局警網，警方示意受檢，他加速逃逸，警方避免發生意外未追捕。
數分鐘後，警方又遇上他，他加速離去，生日禮物小龍貓卻掉落被警方拾獲帶回派出所。
10餘分鐘後，一名成年男子到派出所詢問「是否有撿到龍貓？」員警見眼前男子非騎車者，於是說「請騎士自己來領」，男子見員警識破，示意黃姓少年就在派出所外，警員帶他進派出所開出紅單。
被警方拾獲的龍貓價值約7百元，卻換來「總價7800元」紅單，早知就再買一隻，還省錢，可換一頓豐盛的燭光晚餐。
(中時)
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