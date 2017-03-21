響應世界唐氏症日 高市同濟會拋磚引玉捐愛心
3月21日是「世界唐氏症日」，為讓更多企業及民眾認識可愛的唐氏症孩子，創世紀國際同濟會今天舉辦「321一同創造愛」公益社服活動，邀請台灣總會高屏B區15個友會及永山食品一起到中華民國唐氏症關愛者協會歡喜工作坊參訪，並捐出6萬元善款，呼籲大家一起來關心及幫助唐氏症孩子。
協會的孩子們用1首可愛的妖怪手錶舞蹈歡迎同濟會會員，緊接著由創世紀同濟會會長呂玫君代表致詞後捐贈善款，唐氏症關愛者協會秘書長潘仁永及學員辛妹也代表回頒感謝狀及孩子們手作謝卡，最後全體一起製作協會最新研發的「愛的布朗尼」，讓會友們吃在嘴裡、甜在心裡。
會長呂玫君說，連作夢都夢到唐氏症孩子，不做公益怎麼行；她強調，該會於2013年成立，雖然目前會員人數不多，但仍不忘回饋社會，前年曾辦理愛滋防治宣導活動，今年則幫助唐氏症的孩子，期待未來每年都能持續下去。
協會祕書長潘仁永表示，由於協會會員分佈區域廣闊，因此於1999年在高雄成立南區辦事處，並附設有身心障礙者日間作業設施─歡喜工作坊，目前收托15位唐氏症及心智障礙學員及5位實習生，提供自立、交通、工作訓練及休閒技藝培養等服務，每年常態經費赤字近200萬元，加上今年規畫場地修繕正缺經費，感謝同濟會拋磚引玉，也期待更多企業及民眾能一起幫助南區的孩子們。
(中時)
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