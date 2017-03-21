世界級文化資產舊好茶石板屋 10年保護計畫啟動

「魯凱族古茶布安文化遺產守護系列活動」，公部門和部落合力為守護舊好茶石板屋的珍貴文化資產努力。（潘建志攝）

「魯凱族古茶布安文化遺產守護系列活動」即日起至26日在禮納里好茶部落舉行，有舊好茶保存影音影像紀錄成果展。（潘建志攝）

72歲魯凱族作家邱金士因紀錄族人歷史被封為「史官」，迄今1年裡仍有半年時間待在舊好茶。（潘建志攝）

舊好茶石板屋。（屏東縣文化處提供）

舊好茶石板屋。（屏東縣文化處提供）

屏東縣舊好茶石板屋被世界建築文物保護基金會列為全球50處守護名單之一，文化部因此推出10年計畫修復保存珍貴的文化資產。21日在禮納里好茶部落舉辦「魯凱族古茶布安文化遺產守護系列活動」，公部門和部落合力為守護石板屋努力。

舊好茶魯凱族名為「古茶布安」，相傳600年前在雲豹帶領下，好茶祖先們找到這塊美麗的土地，因此又稱為「雲豹的故鄉」。1978年政府將部落遷至新好茶，之後又因風災關係遷至禮納里，但舊好茶依然存在，至今仍保有不少完整石板屋。

舊好茶石板屋前年被列為世界建築文物守護名單，文化部因此推出10年修復計畫。文資局長施國隆說，未來會陸續完成步道整修、石板屋修復、人才培育、文化空間等規畫，完成一條「回家的路」讓族人能順利回到部落傳承文化。

72歲魯凱族作家邱金士因紀錄族人歷史被封為「史官」，迄今1年裡仍有半年時間待在舊好茶。他說目前舊好茶還有2家住在那，靠著太陽能發電生活；舊好茶是「山中無歲月」的地方，時間自由支配，想吃就吃、想睡就睡，他常住到想念平地的家人和啤酒時，才會下山。

守護系列活動即日起至26日在禮納里好茶部落舉行，除了設置石板屋建築展示，還有舊好茶保存影音影像紀錄成果展等，文化部門也將在族人帶領下，上山實地探訪舊好茶。

(中時)