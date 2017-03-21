世界級文化資產舊好茶石板屋 10年保護計畫啟動
屏東縣舊好茶石板屋被世界建築文物保護基金會列為全球50處守護名單之一，文化部因此推出10年計畫修復保存珍貴的文化資產。21日在禮納里好茶部落舉辦「魯凱族古茶布安文化遺產守護系列活動」，公部門和部落合力為守護石板屋努力。
舊好茶魯凱族名為「古茶布安」，相傳600年前在雲豹帶領下，好茶祖先們找到這塊美麗的土地，因此又稱為「雲豹的故鄉」。1978年政府將部落遷至新好茶，之後又因風災關係遷至禮納里，但舊好茶依然存在，至今仍保有不少完整石板屋。
舊好茶石板屋前年被列為世界建築文物守護名單，文化部因此推出10年修復計畫。文資局長施國隆說，未來會陸續完成步道整修、石板屋修復、人才培育、文化空間等規畫，完成一條「回家的路」讓族人能順利回到部落傳承文化。
72歲魯凱族作家邱金士因紀錄族人歷史被封為「史官」，迄今1年裡仍有半年時間待在舊好茶。他說目前舊好茶還有2家住在那，靠著太陽能發電生活；舊好茶是「山中無歲月」的地方，時間自由支配，想吃就吃、想睡就睡，他常住到想念平地的家人和啤酒時，才會下山。
守護系列活動即日起至26日在禮納里好茶部落舉行，除了設置石板屋建築展示，還有舊好茶保存影音影像紀錄成果展等，文化部門也將在族人帶領下，上山實地探訪舊好茶。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。