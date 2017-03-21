健行科大UBA奪冠 訓練嚴格、生活管理是關鍵

健行科技大學參加UBA男子組冠軍賽，19日奪下冠軍，選手們相當開心。(賴佑維攝)

健行科技大學19日參加大專籃球聯賽男子組獲得冠軍，在冠軍戰還上演逆轉秀，一度落後18分，最後以82比72分逆轉台灣師範大學。教練劉孟竹表示，當時告訴選手，若接下來還害怕，一定後悔一輩子，選手們果然發揮實力，奪下冠軍。

劉孟竹表示，2009年健行科大成立籃球隊，當時只打甲二級，後來晉級甲一，去年奪下第4名。他說，桃園有很多優秀選手，卻留不住，當時學校就希望成立有競爭力的球隊，讓桃園子弟留在故鄉打球。

因為健行科大訓練量大，生活管理相較嚴格，劉孟竹說，甚至在球界還被稱為「健行高中」。他解釋，甲組高中籃球隊訓練相當嚴格，但到大學後，講求自主管理，反而練習量比高中少很多，但健行科大反其道而行。學生們團體住宿，每天早上8點前練習，下午6點後也要練球，嚴格執行課表。讓球員訓練紮實，面對其他球隊也更有競爭力。

(中時)