後灣村老化嚴重 生態導覽員添青春活力

熱愛玩水的23歲劉昱廷，一退伍就決定返鄉付出，成為最年輕的在地工作青年。（周綾昀攝）

後灣村生態旅遊導覽人員，是由一群年約40歲的青壯年組成，以墾管處轄區內的生態旅遊社區來說，顯得年輕活力無比。（周綾昀攝）

後灣村生態旅遊導覽人員，是由一群年約40歲的青壯年組成，以墾管處轄區內的生態旅遊社區來說，顯得年輕活力無比。（周綾昀攝）

熱愛玩水的23歲劉昱廷，一退伍就決定返鄉付出，成為最年輕的在地工作青年。（周綾昀攝）

後灣社區發展協會昨成立巡守隊，其中23歲劉昱廷還是全後灣村最年輕的返鄉工作青年，他選擇放棄高雄都會區的生活，回家和發展協會理事長爸爸一起從零打拚，至今已有19名平均年齡40歲的青壯年投入生態旅遊導覽，成為嚴重老化的漁村裡，最特別的一群人。

屏東縣車城鄉後灣村，是一處景觀優美的弧形海灣，這裡原本是寧靜淳樸的小漁港，因電影《海角七號》的推波助瀾，使得後灣的悠閒氣息與美麗海灘漸為人知，也逐漸有青壯年回鄉打拼，在墾管處與里山生態有限公司輔導推動下，昨正式成為園區內第9個發展生態旅遊的社區。

去年5月開始進行生態旅遊資源調查及人員培訓，至今已有19人取得職業遊艇、水上救生員和獨木舟教練等證照，且不同於其他生態旅遊社區，這支平均年齡僅40歲的年輕活力團隊，開發一套無動力水上活動，為海域生態旅遊推動開啟序幕。

全後灣村最年輕的返鄉工作者劉昱廷，一退伍就決定跟隨爸爸劉和生的腳步，回後灣投入社區發展，他笑說，以前在高雄半工半讀的日子和現在差很多，後灣的夜晚沒有炫目的霓虹燈，只有漫天星斗，寧靜又無聊，所以利用晚上去上生態旅遊課。

擁有游泳專長的他說，從小在後灣培養的玩水興趣，加上這裡得天獨厚的環境，他可以帶著遊客觀賞夕陽落入海面，和體驗獨木舟、SUP（立槳）及浮潛等無動力水上活動的魅力，讓他忙的「很幸福」，也開心後灣注入新血的活力氣氛。

(中時)