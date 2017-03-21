陸最大交通互聯網 廣州地鐵WiFi上線
隨著科技的發展和人們對於即時網絡通訊需求的不斷增加，傳統地鐵網絡場景轉變升級的跡象正在不斷發生。 3月21日，廣州地鐵集團和南方銀谷科技有限公司（以下簡稱南方銀谷）聯合宣布，廣州地鐵WiFi正式上線運營，同時將線上、線下六大平台組成「中國地鐵數字流量產業大生態」，這將是國內最大的「在地（地鐵）、在線（即時在線）、在雲（雲端）」的地鐵場景移動互聯網生態圈。
據介紹，廣州地鐵已經成為廣州市民最主要的交通工具之一，日客流紀錄達到900萬人次。在廣州地鐵高密度客流的情況下，南方銀谷攻克地鐵移動場景WiFi穩定高速上網的難題，憑藉其在國內地鐵移動互聯網的技術優勢，實現WiFi通訊全線覆蓋廣州地鐵。地鐵用戶在享受免費WiFi服務的同時，還可以獲取地鐵WiFi提供的資訊、遊戲、視頻、小說、直播等及時豐富的信息內容。
相比其他公共交通場景，地鐵場景WiFi具有高頻次、高粘度、高密度、剛需、封閉等特點，流量價值優勢突出，被業內人士譽為「WiFi最理想的殺手級運營場景」。現在，廣州地鐵乘客抬頭可以觀看地鐵電視的視頻資訊、低頭可以打開手機連接地鐵WiFi上網；走出地鐵車廂，在地鐵站廳裡還可以看到地鐵LED大屏的內容展示，甚至還可以與大屏進行遊戲互動。
(旺報)
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