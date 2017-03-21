台南學甲爆鴨場染H5N2 撲殺3758隻鴨禽
禽流感疫情一波未平一波又起，台南學甲2處養鴨場在上市前採樣監測時，確診感染H5N2亞型高病原性禽流感，動保處昨日隨即前往2處鴨場撲殺3758隻鴨禽，並針對周邊禽場、公共區域監測消毒。
學甲2處鴨場所飼養的鴨隻已屆上市日齡，日前申請鴨隻上市前禽流感檢測，動保處則在15日派員到鴨場採樣送檢，經家衛所檢測後，20日確診2處鴨場都感染H5N2亞型高病原性禽流感，動保處21日趕緊前往鴨場撲殺。
動保處處長吳名彬表示，雁型目禽鳥包括鴨、鵝都是禽流感病毒的自然保毒宿主，因此感染發病後，不易由外觀判斷異常症狀，但病毒卻會鴨禽體內複製後隨糞便排除，繼續感染其他動物，因此，農委會已公告全國養鴨場到5月31日前，必須通過禽流感檢驗才能屠宰上市。
吳名彬指出，學甲2處鴨場所飼養的鴨隻因外觀均無症狀，2鴨場內也均有水池，接下來會給予氯劑消毒，並請禽主把池水放乾舖灑生石灰後，並進行底泥翻土曝曬消毒，徹地阻絕禽流感病毒。
動保處表示，目前上市鴨隻已採樣送驗48場，有44場檢驗合格，2場檢出高病原性禽流感，另外2場尚在檢驗中。禽流感疫情方興未艾，動保處除密切監測養禽場禽隻飼養情形及健康狀況外，也會加強案例場周邊監測及鴨隻上市前監測採樣等防疫工作。
(中時)
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