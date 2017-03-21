全國舞蹈團體賽 來義高中藝能班獲雙料冠軍
以原民體育、傳統藝術文化教育為主的屏東縣來義高中，除日前藝能班3學生考取高師大學原住民藝術師資班、錄取臺中教育大學美術系公費生外，日前再代表屏縣在全國舞蹈團體賽中，獲得原住民民俗舞蹈及現代舞蹈全國雙料冠軍。
屏東來義高中自2004年成立「原住民藝能班」，至今已13年，主要培養學生藝術專長，讓原住民孩子受正統的藝術基礎訓練，使原住民文化能呈現出不同的面貌與創意。
近期班上喜訊連連，繼3學生考取高師大學原住民藝術師資班，柳郁傑成為臺中教育大學美術系公費生，上星期藝能班學生代表屏東縣，獲得全國舞蹈團體賽中的「原住民民俗舞蹈」及「現代舞蹈」全國雙料冠軍。
「部落中有學校，學校中有部落。」來義高中校長簡志明表示，來義高中近幾年推動舞動、樂動、藝動、撼動的原民國度，就是要打造專屬原住民族教育文化的來義高中，給原民孩子好的學習部落環境，以達成部落文化傳承的任務。
教務主任陳冠州笑說，校內連日來的喜訊，早已在部落間傳開來，部落族人除了為獲獎開心，更重要的是發揚部落文化的驕傲，讓來義高中站上世界舞台，成為全國矚目的焦點，顯示來義高中不負原住民族教育重鎮的名聲。
(中時)
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