尊重原民法 台東縣府中止知本橋下簡易球場興建案

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台東縣政府21日表示，經辦理說明會及多次協調後仍未與知本卡大地布部落取得共識，工程未能順利進行，因而決定中止知本橋下簡易棒壘球場的興建。

縣府指出，有鑑於棒壘球運動人口逐年成長，但縣內棒壘球場不足，縣府於台11線知本橋下知本985地號等閒置30餘年公有土地，興建2面簡易棒壘球場，並於去年11動工，各界反應正面、熱烈。

縣府表示，原本期待能解決辦理大型比賽及國外球隊移地本縣訓練時場地不足的問題，也可以改善基地塵土飛揚的雜亂現況，提供鄰近社區休閒運動空間，此外若是委託專業團隊經營管理，不但能增加在地就業機會，甚至可以開創財源，帶動地方繁榮。

雖土地屬於原民會傳統領域調查成果範圍之內，不過縣府所規畫的簡易棒球場不是「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」所規範的「開發行為」。

縣府及教育處基於尊重仍盡力與卡大地布部落溝通，表達各種善意包含部落免費使用及優先雇用人員等等。

然而，部落堅持認定基地位於其傳統領域，對工程多所意見，不同意進行，經多次協調終究未達共識。為避免未來不必要的抗爭，且考量預算有執行時程的壓力，縣府決定中止知本橋下簡易棒壘球場工程並將經費轉做其他公共設施之用。

縣府重申絕對遵守原住民族基本法，但在傳統領域尚未完成法定程序並正式劃定公告前，無法推動活化閒置公有土地且非屬開發又符合公益的公共設施，非縣民福祉，縣府也表感遺憾。

(中時)