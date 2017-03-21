公館商圈26日重現食字路口 美食接力搶萬元消費券

睽違十年，七年級生最夯節目「食字路口」本周日將在公館商圈經典重現！公館商圈號召各方饕客，挑戰美食接力賽，只要民眾在80分鐘內闖關完成，就有機會奪冠，抱回萬元消費卷。

公館商圈美食因鄰近學區，發展出價格樸實、風味多元的料理小吃。台北市商業處表示，今年適逢北市舉辦世大運，因此特地將運動競賽的精神結合商圈特色活動，在公館重現10年前的火紅節目「食字路口」美食馬拉松以及泡泡足球賽，透過激情競賽展現公館商圈的生命力，讓商圈玩出新生命、創造產業新生機。

只要民眾召集五人組隊，並在80分內闖關奪冠，即可獲得萬元現金消費券，自由體驗公館近百家美食。此外，現場還有免費的趣味泡泡足球賽能夠參與，帶領大家體驗時下最夯的「人體撞撞樂」。

台大公館商圈發展促進會理事長周麗華表示，公館因鄰近各大學區，在年輕人求新求變之下，也帶動公館商圈店家與「食」俱進的風潮。今年除了主題吸睛，也結合杜鵑花季，成功帶動人潮參與。

周麗華也提醒，若有杜鵑花季消費抵用券者，可在4月15日前至公館商圈使用，在一日公館遊的同時體驗賞景、遊玩、吃美食的樂趣。

(中時)