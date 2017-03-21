見千元大鈔掉地上 男彎腰撿走涉侵占
高雄市大樹區一名35歲黃姓男子，日前騎機車至中山路便利超商內買東西，結帳後要離去時，看見2張千元大鈔掉在地上，黃男立即彎腰撿起，一走了之；失主謝姓女子回家後，發現口袋內2000元不見，向警方報案。
警方調閱監視器，謝女進入便利商店購物結帳，因皮夾與2張千元大鈔放在同一口袋，謝女拿出皮夾時，千元大鈔不甚掉落在地上，未發覺就離去，黃嫌正好從結帳完準備離開，見2張千元大鈔就這麼出現在自己面前，一時起了貪念，彎腰蹲下，把錢撿走。
警方根據車牌號碼，通知黃男到案，他供稱當天確實拾獲2000元，當下以為是自己掉的才撿走；不過謝女仍對他提起侵占告訴，訊後將黃男移送橋頭地檢署偵辦。
(中時)
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